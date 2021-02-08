مؤسس «غواصي الخير» يوضح سبب ظهور جثمان فقيد الشرقية بعد شهر من غرقه

قال الكابتن إيهاب المالحي، مؤسس مبادرة "غواصين الخير"، أن هناك عدة أسباب ظهور جثمان الشاب محمد السيد محمد، بعد شهر من اختفائه في المياه، بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة هو ووالده وشقيقه وعمه.و قال الكابتن إيهاب المالحي، أنه من المرجح أن يكون الجثمان قد علق في شيء والتصق به، وبانتفاخ الجسم فقد انقطعت الملابس ليتم تخليص الجسد العالق وطفوه من تحت الماء.و أضاف في تصريحات صحفية لـ "الدستور"، أن الجثمان قد طفا بكوبرى بالقرب من قرب التفتيش، والمعروف بوجود بلوكات صخرية وأسياخ حديد والعديد من العوالق أسفله، لافتا إلى أن برودة الجو كانت عاملا كبيرا جدا في تأخر نفخ الجثمان لطفوه على الماء، مؤكدا أن عمق الماء كانت درجة الحرارة به باردة جدا، مما جعل الجثمان أشبه بالمحفوظ في ثلاجة.و كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير امن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عفش عروس، من فوق كوبرى الزوامل، مما أسفر عنه غرق الشاب محمد السيد محمد دياب، وانتشال والده وشقيقه قبل غرقهما، وانتشال عمه جثة هامدة.وبحثت قوات الإنقاذ النهري ولم تتمكن من العثور عليه، حتى وصلته فرق غواصين متطوعين من كافة المحافظات وبحثوا عنه دون جدوى، وأدى أهالي القرية صلاة الغائب على روحه، حتى طفا جثمانه اليوم، بالقرب من كوبرى التفتيش بمركز بلبيس.