الإمارات تترقب وصول «مسبار الأمل» لمدار المريخ غدا

تترقب الإمارات وصول "مسبار الأمل"، الذي أطلقته في شهر يوليو الماضي، لمدار كوكب المريخ غدا.وجاء في تغريدات على الصفحة الرسمية للمهمة على موقع تويتر:"يوم واحد يفصلنا عن الدقائق الـ27 التي سيتقرر خلالها مستقبل المهمة كلنا أمل بنجاح دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر".وجاء في تغريدة أخرى:"بعد إتمام الدخول إلى مدار المريخ، ستكون الإمارات خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر إنجاز سيكون أفضل تتويج لخمسين عامًا من الطموح".ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخرا شعب الإمارات وشعوب الوطن العربي للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية.وقال:"نسبة نجاح دخول مسبار الأمل مدار المريخ 50%.. ولكننا نعتبر أننا حققنا 90% من أهدافنا من هذا المشروع التاريخي".