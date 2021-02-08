التفتيش على 509 منشآت عمالية خلال يناير في بني سويف

قال محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، بالتفتيش على 509 منشآت من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، كما تم التفتيش على 123 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وتحرير 31 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منحة مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و3 منح لعمليات جراحية بمبلغ 15 ألف جنيه، فضلًا عن صرف منح دورية لـ1074 عاملا ً من المسجلين بالإدارة بإجمالي 537 ألف جنيه.