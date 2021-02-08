تعافي 39 شخصا من كورونا بمستشفى الأقصر العام خلال أسبوع

أعلنت مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الإثنين، عن خروج 39 حالات عقب تعافيهم من فيروس كورونا داخل قسم العزل المخصص لحالات كورونا بالمستشفى خلال أسبوع، حيث وصلت إجمالي الحالات المتعافية منذ بداية الموجة الثانية في 29 ديسمبر 2020 وحتى الآن لـ184 حالة تعافى وشفاء من الفيروس.و قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، في بيان صحفي، أن المستشفى تقوم بإجراء عملية فرز المصابين والتي تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، موضحًا أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا المستجد، يتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء عناية مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح، أستاذ طب جامعة أسيوط وهو مشرف فنى على عنايات العزل بمحافظة الأقصر.وقدم مدير المستشفى، الشكر إلى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور بكرى عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر، على ما يقدموه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبي بالمستشفى.من جهته ناشد عبدالرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام، كافة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين واستخدام الصابون والمطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى نفس السياق كشف مصدر طبى داخل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، بتكليف الدكتور مصطفى حفني لبيب، للعمل نائب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر