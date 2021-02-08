برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لحظر لعبة «بابجي»

تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات، ووزيرة الثقافة، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لحظر الألعاب العنيفة مثل لعبه "بابجي" وما يشابهها لما لها من تأثير مباشر على حياة الأطفال وتؤثر بالسلب على الصحة العامة وعلى المستوى الفكري للأطفال واحد أسباب العنف عند الأطفال والتي ستؤدي إلى تدمير الأجيال.واستندت النائبة سوسن حافظ إلى المادة 134 من اللائحة، قائلة يرجى توجه طلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاتصالات حول طلب حظر الألعاب العنيفة مثل "بابجي لما لها من تأثير مباشر على حياه الأطفال وتؤثر بالسلب على الصحة العامة، وعلي المستوى الفكري لهم وأحد أسباب العنف عند الأطفال والتي ستؤدي إلى تدمير الأجيال الحالية والقادمة فكريا وعلميا.وأضاف طلب الإحاطة، أن هذه الألعاب تعتبر جزءا من الحرب الناعمة، التي دفع بها الغرب للقضاء على الأطفال فكريا، وعلميا، وخلق جيل يفتقد إلى الثقافة، والعلم، والفكر، لذا أطالب السيد الوزير لاتخاذ اللازم نحو حظر هذه الألعاب.