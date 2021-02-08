رئيس «عربية النواب»: نحتاج لتطبيق اللامركزية في مصر

قال النائب يسري المغازي، إن وزيرة التخطيط لم تتطرق إلى اللامركزية في بيانها، لافتا إلى أنه سبق وتم تقسيم الوزارات في الخطة إلى قطاعات، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل اللامركزية للدولة المصرية.وتساءل النائب، في تعقيبه على عن معايير توزيع الخطة على المحافظات، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية تحتل المركز الثالث من حيث عدد السكان ولكن يتم مساواتها فى الخطة بمحافظة صغيرة.وتابع قائلا: "لدينا 22 مركز إداري ولو اشتغلنا على اللامركزية سيكون هناك تعديل في خطة الدقهلية ولكن نتيجة سوء الإدارة في المحافظة أصبح يهاجر منها الأهالي".وقال، إن الصناعة هي الأمل لمصر في الفترة القادمة، متسائلا عن هوية الصناعة المصرية بعد أن خرجنا من الصناعات النسيجية.