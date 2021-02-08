ندب المعمل الجنائي لمعاينة انفجار ماسورة غاز طبيعي بمدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بندب المعمل الجنائي لمعاينة انفجار ماسورة غاز طبيعي بالقرب من سوق السيارات بمدينة نصر.وكشف عدد من شهود العيان العيان أن الانفجار ناتج عن أعمال الحفر الجارية بالمنطقة لإنشاء محور الوفاء والأمل، مؤكدةً أنه تم انقطاع الغاز عن المنطقة وفصل الكهرباء بشكل كامل، دون وقوع أي إصابات.وانتقلت قوات الحماية المدينة لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من السيارات لتابعة لها، فضلا عن انتقال قوات الأمن لمعاينة الواقعة والسيطرة علي الأمر.