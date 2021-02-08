انطلاق ثاني أيام المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين لجان الثانوية بالجيزة

انطلقت اليوم ثاني أيام المقابلات لمرشحين للعمل في امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة الجيزة، تحت إشراف خالد حجازي وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.يجري اليوم المقابلات لوظائف رؤساء ومراقبين أوائل لجان، ورؤساء مراكز توزيع وتجميع أسئلة للمرشحين من إدارات العجوزة والشيخ زايد وأبو النمرس والوراق، وكان الأمس قد شهد انطلاق المقابلات للمتقدمين من إدارات العمرانية والصف وأطفيح والدقي.حضر المقابلات من الإدارة العامة للامتحانات،عبد الرؤف عبد الرحمن مدير عام بالإدارة العامة للإمتحانات التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بالمدرسة السعيدية.ويعقد غدا المقابلات للمتقدمين من إدارات شمال الجيزة، والبدرشين، وأوسيم، وبولاق الدكرور، والاربعاء لادارات الهرم، والعياط، و6 أكتوبر، منشأة القناطر، والخميس لحوامدية، كرداسة، وجنوب الجيزة وديوان المديرية.وفي حالة تخلف المرشحين عن الحضور فى المواعيد المحدة سابقًا سيتم إحالتهم للتحقيق بمعرفة الوزارة.