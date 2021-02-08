«القوى العاملة»: تعيين 734 شابًا ببني سويف خلال يناير

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، باستخراج 770 شهادة قياس مستوى المهارة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأضاف الوزير، في بيان اليوم الإثنين، أن المديرية استخرجت 732 كارنيه مزاولة حرفة، فضلًا عن تعيين 734 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 شباب من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1811 شابًا.