المصيلحي لموظفي المركز التموينية: «من حقكم تقعدوا في مكان متطور»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للعاملين بالمراكز التمونيية، إنه من حقهم ممارسة عملهم في بيئة نظيفة متطورة تكنولوجيا، ومكان متطور.وأضاف المصيلحي، خلال جولة لافتتاح مشروعات تموينية بالمنيا، أنه من المهم أن يقوم الموظف في المكتب التمويني بخدمة المواطن وتقديم الخدمات المقدمة للجماهير كاملة معاملة حسنة تليق بوزارة التموين والتطور التكنولوجي.واستهدفت الوزارة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية من إجمالي مكاتبها التي تملكها، وعددها 1412 مكتبا تموينيا، وجرى الانتهاء من تطوير 280 مركزا في 26 محافظة، وجار استكمال أعمال التطوير في 20 مركز خدمي تنتهي بنهاية فبراير 2021 ليصبح عدد المراكز المطورة 300 مركز خدمة.