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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الزراعة يتفقد حقول القمح بالفيوم.. ويتابع تحصين الماشية (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:19 م
وزير الزراعة يتفقد
وزير الزراعة يتفقد حقول القمح بالفيوم
عبدالناصرمحمد
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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية العمل على تطوير نظم الري، والتحول إلى نظم الري الحديث، بما يساهم في ترشيد استخدامات المياه، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

جاء ذلك خلال تفقده أحد حقول القمح بقرية الأعلام بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة، على هامش الزيارة التي يقوم بها للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.

والتقى القصير عدد من مزارعي القرية، حيث أكد حرص وزارة الزراعة على تقديم كافة أشكال الدعم لهم، ونقل البحوث العلمية الزراعية للتطبيق على أرض الواقع، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وتفقد الوزير أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، حيث أكد على أهمية هذه الحملات التي يتم تنفيذها، بواقع 3 حملات في العام، وتستهدف تحصين كل رؤوس الماشية ضد الأمراض والأوبئة، مشيدا بجهود الأطباء البيطريين، في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، في مصر، من الأمراض والاوبئة.

وتفقد القصير أيضا، الاعمال الإنشائية لمركز تجميع الألبان النموذجي، والذي ينفذه مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة بمحطة الزراعية الآلية في مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد الوزير أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لتوفير منتجات ألبان آمنة وصحية للمواطنين، وفتح آفاق جديدة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه تم إدراج التمويل اللازم لتطوير مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%)، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي، والتي تتكلف نحو 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيمًا للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير، وتحسين مستوى دخولهم.

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