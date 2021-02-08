حي حلوان يوقف عددا من أعمال البناء المخالفة

قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص على أرض أملاك الدولة والإزالة في المهد بشارع رايل مصر العليا بمنطقة عين حلوان خلف معهد إعداد القادة بحلوان، كما تم ردم حفر مجرى لعمل محل زيوت على أرض أملاك الدولة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفينكما قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع الحرير بمنشية جمال عبد الناصر أمام شركة الحرير بحلوان، وبالإضافة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بأهمية التصدي للبناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.