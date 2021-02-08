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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إنهاء الانقسام وإنجاح الانتخابات.. أبرز أهداف جلسة الحوار الوطني الفلسطيني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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أكدت مصادر مسؤولة أن جلسة الحوار الوطني في القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين.

كانت ‏جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، قد بدأت اليوم الاثنين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشمل الجلسات مشاركة جميع الفصائل.

يشارك في جلسات الحوار الوطني 14 فصيلا فلسطينيا، هم من سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، حيث تتناول المباحثات مخرجات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وتسعى جلسات الحوار في القاهرة لتذليل آخر العقبات أمام إجراء الانتخابات الأولى في فلسطين، منذ 15 عاما، حيث تسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في شلل المجلس التشريعي، وعدم حصول انتخابات أخرى.

ومن المقرر أن يستمر الحوار الوطني ثلاثة أيام، يبحث من خلاله الأطراف الفلسطينية التحضيرات للانتخابات، وتوحيد المواقف بشأنها، وإيجاد حل للعوائق التي من المحتمل أن تواجه العملية الانتخابية، كما ستعقد الفصائل المشاركة في الحوار الوطني لقاءات ثنائية؛ لبحث قضايا تتعلق بشكل المشاركة في الانتخابات وضمان نجاحها.

جدير بالذكر، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن، الشهر الماضي، عن انتخابات تشريعية يوم 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، ليتم استكمال تشكيل المجلس الوطني يوم 31 أغسطس من هذا العام.

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