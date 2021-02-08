اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق أعمال اجتماعهم الطارئ

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بحضور وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم في أعمال الاجتماع الطارئ المقرر عقده في وقت لاحق اليوم الإثنين.وتم - خلال الاجتماع التشاوري - تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة؛ بهدف بلورة موقف عربي موحد والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.