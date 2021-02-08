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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يحتفي بعيد رأس السنة القمرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:17 م
المركز الثقافي الكوري
المركز الثقافي الكوري بالقاهرة
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يحتفي المركز الثقافي الكوري الجنوبي بالقاهرة بعيد رأس السنة القمرية (السولال) الذي يوافق يوم الجمعة 12 فبراير، حيث سيقوم على مدار الأسبوع الجاري ببث سلسلة فيديوهات تتناول مظاهر الاحتفال بهذا العيد التي يعد أهم الأعياد التقليدية في كوريا.

وأعرب السفير الكوري هونج جين ووك - في تصريح اليوم الاثنين - عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الافتراضية، وأمله في القضاء على فيروس كورونا قريبًا، لافتا إلى أنه بالرغم من تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا إلا أن المركز الثقافي الكوري تمكن من تقديم محتوى ثقافي متميز وثري من خلال قناته على "اليوتيوب" ساهم في تضاعف عدد متابعيه.

وقال السفير إن المركز سيقدم مظاهر عيد السولال، ومن أبرزها وصفة الطعام التقليدي حساء كعك الأرز "التوكجوك"، والمصطلحات الكورية المرتبطة بعيد السولال بالإضافة إلى عروض الموسيقى الكورية التقليدية وهو يمثل فرصة جيدة للاقتراب أكثر من الثقافة الكورية التقليدية.

من جانبه، أعرب مدير للمركز الثقافي الكوري يانج سانجن عن امتنانه لكافة محبي الثقافة الكورية في مصر الذين يشاركون بحماس في كافة فعاليات المركز الثقافي، كما أعرب يانج الذي ودع مصر بعد أن أنهى مهامه في القاهرة كمدير للمركز على مدار ثلاث سنوات، عن أمنياته للجميع بعام سعيد خالٍ من وباء كورونا.

وأكد أن المركز سيواصل بحماس تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

يذكر أن الاحتفال بعيد "السولال" بدأ في عصر مملكة شيلًا القديمة وفيه يتجمع كافة أفراد العائلة للاحتفال بقدوم العام القمري الجديد وتقديم الشكر للأجداد.

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