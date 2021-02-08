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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: دعم الرئيس لمشروع «الريف» يسرع وتيرة العمل ويقضي على تحدياته

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:17 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الكبير الذي يوليه بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يساهم في الإسراع من وتيرة العمل والتغلب على أي تحديات، مشيرة إلى أن تطوير الوحدات الصحية بالقرى يهدف إلى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الوحدة الصحية بقرية الشيخ موسى بمركز أطفيح محافظة الجيزة، يرافقها الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والدعم الفني، والدكتور محمود الديب، مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار بدء العمل بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

ووجهت الوزيرة بسرعة إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الشيخ موسى، مع وضع خطة لاستمرار تقديم كافة الخدمات الطبية للأهالي من خلال الوحدات الصحية المتواجدة بالقرى المحيطة والمستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى إمداد القرية بقوافل طبية ثابتة تضم مختلف التخصصات الطبية خلال فترة بالإنشاء الجديد للمركز.
وأكدت الوزيرة على وضع نموذج إنشائي موحد لتطوير كافة المراكز الطبية المدرجة ضمن المشروع، وفقًا لـ"أكواد" ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الربط المميكن بين جميع الواحدت الصحية والمستشفيات بالمركزية، مشددة على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة، ورفع الكفاءة المهنية للأطقم الطبية من خلال التدريب المستمر خاصة على منظومة العمل بطب الأسرة.

وأشارت إلى أن المركز يخدم أكثر من 25 ألف مواطن من أهالي القرية، حيث يقدم خدمات الرعاية الأولية، والخدمات الوقائية والتطعيمات الأساسية، والخدمات الطبية لطلاب المدارس، وخدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الأم والطفل، وخدمات الطواريء، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".

وبدأت الوزيرة جولتها الميدانبة اليوم بتفقد مركز طبي قرية صول في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ضمن الوحدات الصحية بقرى مراكز محافظة الجيزة والتي تم إدارجها ضمن 1500 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
وزيرة الصحة
الصحة
وزيرة الصحة
الصحة

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