برلماني لوزيرة التخطيط: «بنمسك في خناق وزيري التعليم والصحة بسببكم»

انتقد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عدم صرف المخصصات الدستورية لميزانية الصحة والتعليم، مؤكدا أنه يتم التلاعب في تلك النسب، ولن يكون هناك تنمية حقيقة إلا بأوجه الإنفاق الصحيح.وقال البياضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن التلاعب في نسب التعليم والصحة جريمة في حق الوطن والدستور، كاشفا أن البيان التحليليى لوزارة التخطيط، أظهر أن ما تم إنفاقه على الصحة 1.3% وليس 3%، بسبب تحميل ميزانية الصحة مصادر مختلفة مثل ميزانية مسشتفيات الأزهر، فضلا عن تحميلها المنح القادمة من الخارج.وأضاف: "هو نفس السيناريو الذي يتكرر مع ميزانية التعليم، والتي أعلنت الحكومة عن وصولها نسبة 5.7، ولكن البيان التحليلي أظهرأن إجمالي ما تم إنفاقه على التعليم 1.5%".ووجه حديثه لوزيرة التخطيط قائلا: "بنمسك فى خناق وزيري التعليم والصحة وهم مظلومين، والمسسئولية الحقيقية مسئولية المالية والتخطيط".واشار إلى أن مؤشرات الفقر، التي أعلنها رئيس الوزراء، بانخفاض معدلاتها إلى أقل من 29%، يعكس أنه يتحدث عن دولة أخرى متابعا: "نرى الناس تعاني من عدم وجود الشغل، وتلك الإحصائية التي أعلنها رئيس الوزراء كانت ما قبل أزمة كورونا".وأضاف: "العالم كله يعاني اقتصاديا وليس عيبا أن نعلن الحقائق خاصة أن معهد التخطيط أظهر أن معدلات الفقر 44%"، متسائلا: "لماذا إخفاء الحقيقية رغم أنه أمر طبيعي".وتابع: "الفساد هو البالوعة التي تبتلع أي تنمية خاصة أن تصنيف مصر في مكافحة الفساد جاء في مركز متأخر، حيث جئنا في المركز الـ117 من أصل 180 دولة، وهو أمر يؤثر بقوة على التنمية المستدامة".