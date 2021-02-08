الصين ترحب باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا

رحبت الصين اليوم الاثنين، باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، وذلك خلال ملتقى الحوار السياسي للأطراف الليبية الذي عقد في جنيف برعاية أممية الجمعة الماضية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "بوساطة إيجابية للمجتمع الدولي، تم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، ونحن نرحب بذلك".وأضاف: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى استغلال ذلك؛ لبناء توافقات وتحقيق تقدم إيجابي نحو التسوية السياسية في ليبيا"، مشيرا إلى أن الصين عازمة على مواصلة لعب دور بناء لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.