وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بـ«قلوصنا» في المنيا

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مركز خدمة المواطنين بقلوصنا المتطور بمركز سمالوط بالمنيا.ويقوم وزير التموين بجولة اليوم الإثنين في محافظة المنيا لافتتاح عدد من مراكز التموين والمخابز المتطورة، وتشمل الجولة لقاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بديوان عام المحافظة، ليتوجها معًا لزيارة مركز المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة دماريس.كما تشمل الزيارة، افتتاح مكاتب التموين المطورة بقرية قلوصنا بمركز سمالوط وآخر بمركز مطاى ثم يختتم زيارته بافتتاح مكتب تموين بنى مزار.