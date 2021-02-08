2798 إصابة جديدة بكورونا في الامارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 329 ألفا و293 حالة.‌وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين - أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 930 حالة.. مشيرا إلى تسجيل 3933 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 309 آلاف و692 حالة.