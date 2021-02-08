أفغانستان: انفجار يستهدف سيارة مسئول بارز غرب كابول

أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان اليوم الإثنين بانفجار عبوة ناسفة مغناطيسية استهدفت سيارة نائب وزير الزراعة للشئون الإدارية والمالية عبد الهادي رفيع في بلدة غرب العاصمة كابول.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الشرطة قولها إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أن مصدرا أمنيا أفاد بإصابة شخصين على الأقل في هذا الانفجار الذي كان مشابها للانفجارات التي كانت تقع بشكل يومي تقريبا في كابول خلال الأسابيع القليلة الماضي.وأضافت الشرطة أن الانفجار وقع حوالي الساعة 20ر11 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد في بلدة "أوميد إي سابز" في العاصمة كابول.