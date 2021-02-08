«الصوت والضوء» تقدم عرضا مجانيا بمعبد الكرنك لأطفال مكفوفين

تستضيف شركة الصوت والضوء عدد من الأطفال المكفوفين لحضور عرض بمعبد الكرنك مجانا، في إطار دعمها التنمية السياحية للأيتام وذوي القدرات الخاصة وتحقيقا لمبدأ "التثقيف والترفية حق للجميع".وقال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء، إن استضافة ودعم هؤلاء الأطفال ما هو إلا إضافة للشركة، وعلى كل مؤسسات الدولة دمجهم في المجتمع وتحقيق جزء من حقوقهم في التعلم والمعرفة والترفيه، لما لهم من حقوق وعلينا تحقيقها واحترامها.وأضاف، أنه خلال إجازة نصف العام تقدم الشركة عروض باللغة العربية لاستقبال الأسر المصرية والعربية للاستمتاع بحضارات مصر القديمة "صوت وصورة"، كما تمنح التخفيضات للمجموعات لتحقيق دورها المجتمعي والتثقيفي تجاه روادها.