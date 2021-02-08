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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سيكولوجية» الدعاء لأحمد عمارة يفوز بأوسكار الأكثر انتشارا في 2020

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:14 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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حصد فيديو للدكتور المصري أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، على جائزة الفيديو النفسي الأكثر انتشارًا وتداولا في عام 2020، المقدمة من مركز تنمية الموارد البشرية في دبي "HDTC".

و حقق فيديو "الفوائد المذهلة للدعاء، كيف تدعو الله، وتجد الإجابة، سيكولوجية الدعاء" أكثر من مليون و350 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

وقال الدكتور "أحمد عمارة" خلال الحلقة: إن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، والإنسان مخلوق للعبادة في الحياة سواء في الدنيا أو الآخرة، فالعبادة فعل، والإنسان في حالة عبادة على الدوام، فإذا كانت عبادته لله نال السعادة، وإذا كانت لغير الله أدركه الشقاء.

وأضاف "عمارة"، أن العبادة تعني استمداد الطاقة وتنفيذها، لافتًا إلى أن السعي هو الغطاء لأي عمل يقوم به الإنسان في حياته، والسعي نوعان: سعي النفس، وسعي الجسد، موضحًا أن معظم الناس يركزون على سعي الجسد الذي يمثل 1% فقط من تحقيق أمر ما، ويغفلون عن سعي النفس الذي يمثل 99% من تحقيق هذا الأمر، فعلى سبيل المثال،من يريد المذاكرة، يسعى إلى ذلك، وهو موقن بأن الله معه، يمده القوة والمعونة، وهذا النوع من السعي النفسي يعطي الإنسان القدرة على الإنجاز، بينما القراءة والمذاكرة هما "سعي الجسد"، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى".

وأعلنت الهيئة المنظمة لجائزة الأوسكار التعليمي  (DIHAR-ICE)، أسماء الفائزين في أكثر من مجال، وشملت القائمة أسماء لشخصيات مؤثرة في الوطن العربي منهم الخبير الاستراتيجي الدكتور طلال أبو غزالة، والإعلامي أحمد الشقيري من السعودية، وطبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي من مصر، والدكتور خليل الزيود ومعتز مشعل وسائد يونس من الأردن، وصانع المحتوى محمد نجيم من المغرب، والدكتورة جمانة فقيه من لبنان، والدكتور محمد عصام محو من سوريا.

ويرعى الحفل الذي شهد ربع مليون مُصوِّت على مدارِ ستةِ أيامٍ كاملة، والمقرر إقامته يوم 17 من شهر فبراير الجاري، اتحاد المبدعين العرب، عضو المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي في منظمة الأممِ المتحدةECOSOC، واتحادِ الإعلاميين العرب، ممثلُ الاتحاداتِ الإعلامية في ملتقى اتحاداتِ جامعة الدولِ العربية.

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