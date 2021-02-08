التحفظ على 4 أطنان دواجن فاسدة في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط3،98 طن "لحوم – دواجن"بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية،تمهيدًا لطرحها للبيعوالتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسيةبشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.