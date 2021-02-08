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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكرى رحيل رجاء النقاش.. أحمد عمر: صانع النجوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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تمر اليوم الذكرى ال 13 لرحيل الكاتب الصحفي والناقد الأدبي رجاء النقاش، والذي رحل في مثل هذا اليوم ال 8 من نوفمبر عام 2008.

في ذكرى رحيله ال 13 تفتح "الدستور" الباب لمحاولة الإجابة عن سؤال حول ماذا عن أثر رجاء النقاش في المشهد الصحفي والثقافي المصري ودوره الممتد إلى اللحظة الراهنة؟

قال الناقد والأكاديمي أحمد عمر: "الحب والشرف والنبل والجدية والانتماء والوطنية والعروبة والإنسانية والصدق مع الذات والآخرين وعشق الجمال، هي مفاتيح فهم شخصية الراحل الأستاذ رجاء النقاش، ودوره في حياتنا الثقافية".

ويردف دكتور أحمد عمر: "فهو إنسان نبيل ومثقف صاحب فكر ورؤية، لم يريد أبدًا أن يصبح نجمًا في حياتنا الصحفية والثقافية، بل أن يكون صانعًا للنجوم، ومُكتشفا وداعمًا لكل أصحاب المواهب الشباب.

وهو دور لخصه ببراعة الشاعر حلمي سالم عنما قال عن رجاء النقاش:"رجاء النقاش كان مثل أحد أبطال الأساطير اليونانية، يلمس التراب فيصير تبرًا؛ حدث هذا مع كل مبدع كتب عنه رجاء النقاش، وكل مؤسسة صحفية أو منبر أدبي قاده".

ويختم أحمد عمر "رحم الله النبيل الأستاذ رجاء النقاش، مكتشف النجوم والأدباء، الذي جسد بمسيرته الطويلة تجربة فريدة في النقد الأدبي، وهي تجربة جمعت بين الطابع النظري الأكاديمي الذي يعتمد على الثقافة الموسوعية، والطابع الصحفي الذي يخاطب الإنسان العادي بلغة بسيطة، وهي تجربة نفتقدها كثيرُا في حياتنا الصحفية والأدبية اليوم.

ولد "رجاء النقاش" محمد رجاء عبد المؤمن النقاش" في محافظة الدقهلية في 3 سبتمبر 1934، وتوفى في القاهرة في 8 فبراير 2008)،. تخرج في جامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1956 وعمل بعدها محررًا في عدد من الصحف والمجلات منها روز اليوسف المصرية، جريدة أخبار اليوم، وجريدة الأخبار، وجاء رئيسًا لتحرير عدد من المجلات منها مجلة الكواكب، مجلة الإذاعة والتليفزيون وغيرها.

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