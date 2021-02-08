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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: التفتيش على أكثر من 58 ألف منشأة لمتابعة إجراءات «كورونا»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:13 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوي العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 58 ألفًا و380 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 58 ألفا و380 مصنعًا وشركة خلال الشهور العاشرة الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 7244 منشأة، ثم المنيا 5732، سوهاج 4399، القليوبية 3482، الشرقية 3340، دمياط 3356، البحيرة 3244، الغربية 2565، القاهرة 2105، كفر الشيخ 1879، الجيزة 1796، أسيوط 1726، مرسى مطروح 1689، الدقهلية 1720، بورسعيد 1662، الأقصر 1706، الإسماعيلية 1668، بني سويف 1378، المنوفية 1474، والإسكندرية 1238 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 1184، الوادي الجديد 1028، البحر الأحمر 818، أسوان 747، الفيوم 671، والسويس 529 منشأة.

وأظهرت التقارير أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع سعفان، الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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