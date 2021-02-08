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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي استشارى مشروع «تحيا مصر المنصورة» بالدقهلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:12 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
عمرو الحوتى
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التقى الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين الدكتورة مايسة عبد العزيز استشارى مشروعات وزارة النقل بالدقهلية والوفد المرافق لها، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية للمنطقة المركزية بالدقهلية.

ويأتى ذلك بناء على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشروع (تحيا مصر المنصورة) والذى يستهدف استغلال أرض الهابي لاند وأرض موقف التلاجة وأرض السكة الحديد بطلخا وإنشاء ممشى أهل مصر بالمنصورة وذلك لإقامة مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعي كبير للمواطنين.

وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية والقانونية للسير فى أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات التى أقرها السيد رئيس الجمهورية بمحافظة الدقهلية تحت مسمى مشروع "تحيا مصر المنصورة".

وأكد المحافظ أن المحافظة أخذت أكبر نسبة فى هذا المشروع والذي يعد نقلة حضارية بالدقهلية مشيرا إلى أن الفضل يرجع للفريق كامل الوزير، وزير النقل وذلك فى إطار اهتمام فخامة الرئيس لتطوير العواصم بالمحافظات وتقديم كافة الخدمات للمجتمع على مستوى الجمهورية.

وأضاف المحافظ أنه إلى جانب المنشآت السكنية والترفيهية والإدارية ستكون هناك حدائق متطورة ومساحات خضراء ستكون متنفسا لأبناء الدقهلية.

ووجه المحافظ  لرئيس حي شرق المنصورة ورئيس مركز طلخا بسرعة إنهاء كافة التراخيص اللازمة للمشروع وذلك من خلال التنسيق مع التخطيط العمراني والإدارة الهندسية بالمحافظة بالمحافظة كل فيما يخصه.

 فيما يقام المشروع على  مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع ويضم عدد من المشروعات تشمل ( مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية  ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة  وهو عبارة عن اثنين برج تجاري إداري سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلى أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل، وكذا مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع  سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية . 

هذا بالإضافة لمشروع ممشى أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا.

كما يتم حاليا فى إطار المشروع دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، وقال محافظ الدقهلية إن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة أمام المستثمرين للاستثمار العملاق الذي يخدم أهالي المنصورة ويقدم  خدمات متميزة لهم ويشكل طفرة عمرانية وحضارية تجمع بين العائد الاستثماري والعائد المجتمعي من خلال إتاحة العديد من فرص العمل لأبناء الدقهلية وذلك في منظومة متوازنة تساهم في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

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