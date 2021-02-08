السفارة الإيطالية في أرمينيا تنفي دعوة أذربيجان للمشاركة في قمة «جي-20»

نفت السفارة الإيطالية لدى أرمينيا ما أوردته تقارير إعلام أذرية بشأن دعوة أذربيجان؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين لعام 2021، المقرر عقدها في روما في أكتوبر المقبل.وأكدت السفارة الإيطالية، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن هذه التقارير "لا أساس لها ولم يتم نشر هذه المعلومات أو الموافقة عليها بأي حال من الأحوال".ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإيطالية روما قمة مجموعة العشرين (جي-20) خلال الفترة بين 30 و31 أكتوبر من العام الجاري.