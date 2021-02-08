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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة 36 تعديا على النيل ومنافع الري بالمحافظات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:11 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
وائل القمحاوى
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تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارات العامة، الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 36 حالة تعد في المحافظات، تضمنت تنفيذ 27 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، 9 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

من جهته أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.

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