أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ عام متجاوزة الـ60 دولارا

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين (أولى جلسات الأسبوع)، فوق 60 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نحو عام، لتواصل مسيرة تعافيها من الخسائر الكارثية التي لحقت بها منذ بداية أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي، وما صاحبها من تدابير عزل وإغلاق.وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي بنسبة 1.30%مسجلة 60.13 دولار للبرميل، فيما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.20% مسجلة 57.53 دولار للبرميل.ونقلت وكالة "بلومبرج" عن إيد مور، رئيس دائرة أبحاث السلع بمجموعة (سيتي جروب) المصرفية قوله: "إن مسيرة تعافي أسعار النفط تسير أسرع مما كان متوقعا سلفا بفضل تعافي مستويات الطلب وتراجع حجم مخزونات الخام بمراكز التخزين".ورأت "بلومبرج" أن توافر لقاحات فعالة وآمنة ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعافي مستويات الطلب الصيني على المعدن الأسود لمعدلات ما قبل انتشار جائحة كورونا ساهم في إعادة الثقة للأسواق ومن ثم تدعيم الأسعار بالتزامن مع جهود تحالف "أوبك بلس" النفطي من أجل تحجيم تكدس المعروض من الخام في الأسواق.وقد منيت أسواق النفط بخسائر فادحة في الأسعار خلال العام الماضي هبطت بها إلى دون مستوى الصفر للمرة الأولى في تاريخها، نتيجة عمليات الإغلاق التي فرضت عالميا في سبيل محاربة تفشي المرض والتي قوضت الطلب على الوقود، وهو ما نجم عنه تكدس نحو مليار برميل بمراكز التخزين الرئيسية حول العالم.