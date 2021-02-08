اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بمدينة دمياط الجديدة، اصطفاف ١٦٠ من المعدات والمركبات المشاركة فى أعمال تطوير ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ضمن أعمال المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.وتشتمل المعدات على "حفارات، لوادر، لوارى، هراس أسفلت، بلدوزرات، جريدر".رافق "المحافظ" خلال التفقد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط ومحمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى والمركبات بديوان عام المحافظة.وقد أكدت "محافظ دمياط" على ضرورة جاهزية هذه المعدات وتدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لها لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل، كما ذكرت أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد مشروع قومى عملاق، لتنفيذ قرى نموذجية وتطوير الريف المصرى، مؤكدة على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق بمركز كفر سعد، وكذا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالى تلك القرى.والجدير بالذكر، أن محافظ دمياط أعلنت فى وقت سابق أن التكلفة التقديرية للمشروعات المزمع تنفيذها بعدد ٢٨ قرية بمركز كفر تصل إلى ٤ مليار جنيه بخلاف معدات تحسين البيئة، كما وجهت تعليماتها إلى كافة الأجهزة المعنية على تقديم جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من جميع أعمال المرافق والخدمات بهذه القرى.