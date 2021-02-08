تعليم القاهرة يطلق مبادرة «شبابنا مستقبلنا» بالتعاون مع «البحوث الإسلامية»

انطلقت بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، مبادرة شبابنا مستقبلنا الجزء الثاني من مبادرة (أخلاقي مستقبلي) وذلك لتوعية الشباب في القضايا المجتمعية والاجتماعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة وسماحة الدين الإسلامي.وتعد المبادرة من أهم مبادرات مدرسة التربية والتعليم لإبراز التسامح في الدين الإسلامي ونبذ العنف وتعتبر فرصة لطلاب المديرية للتعرف على تعاليم الدين الإسلامي الحميدة.وتأتي مبادرة (أخلاقي مستقبلي) برعاية محمد عطية وكيل أول تعليم القاهرة ومدير المديرية وبتنفيذ كوادر مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة داخل الإدارات التعليمة.