منظمة العفو الدولية تعتبر توقيف العشرات من متظاهري باريس «تعسفيا»

اعتبرت منظمة العفو الدولية فرع فرنسا اليوم الاثنين، أن عمليات التوقيف التي نفذت في 12 ديسمبر خلال احتجاجات شارك فيها في باريس عشرات آلاف الأشخاص ضد مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل في فرنسا، كانت "تعسفية".وخلصت دراسة أجراها الفرع الفرنسي للمنظمة الحقوقية إلى أنه من بين 142 موقوفا وضع 124 وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، "لم توجه أي تهمة إلى 80 في المئة منهم في النهاية".وسجلت نسبة مماثلة بين عدد الموقوفين وعدد الذين وجهت إليهم التهمة في نهاية المطاف خلال احتجاجات حركة "السترات الصفر" التي بلغت ذروتها في أواخر 2018 وأوائل العام 2019، وفقا للمدعي العام في باريس ريمي هيتز.وقالت منظمة العفو الدولية التي انضمت إلى مجموعة واسعة من المنظمات معارضة لمشروع قانون الأمن إن لديها "مخاوف مشروعة بشأن احتمال حدوث عمليات توقيف تعسفية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".