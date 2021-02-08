تحرير 52 مخالفة ومصادرة 2 طن سكر تمويني خلال حملة بالمنيا

قال عادل رضاني مدير إدارة تموين مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، إنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ملوي، وتحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، تم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، حيث تم ضبط وتحرير 52 مخالفة تموينية ومصادرة 2 طن سكر تمويني ونصف طن دقيق.وأضاف رضاني أن الحملات التي نفذتها إدارة تموين مركز ملوى على عدد من المخابز البلدية برئاسة محمود تونى مسئول الرقابة، وأسفرت عن تحرير 52 محضر ضد المخابز البلدية جاءت ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، وتم تحرير المحاضر اللازمة.وأوضح رضاني أنه تم تحرير 12 محضر جنح أمن دولة ومصادرة 2 طن سكر تمويني، ونصف طن دقيق مدعم، وعدد 550 رغيف بلدي مدعم، وتم عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وتم التحفظ ومصادرة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.