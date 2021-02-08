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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تستهدف تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد «القلاعية» والوادي المتصدع

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:05 م
تحصين ماشية
تحصين ماشية
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل، وحرصا على تحقيق أكبر استفادة من وراء الحملة القومية الاولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تستهدف تحصين 155 ألف رأس من الماشية (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز ) بجميع أنحاء المحافظة والتي تتضمن إدارات (أبيس – العامرية – برج العرب –المنشية البحرية – المكس) من خلال 10 لجان تحصين يومية تجوب أنحاء وربوع المحافظة، لتصل إلى المواطنين والمربيين في أماكنهم للتحصين، ومن المقرر للحملة أن تستمر على مدار 45 يوم من تاريخ إطلاق إشارة البدء.

وأكد «شباط» على جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.

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