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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الزراعة يزور مزرعة البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:05 م
السيد القصير
السيد القصير
الفيوم - زينب علاء
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تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي مدير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

ويعد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، والثالث على مستوى العالم بعد دولتي أمريكا وألمانيا ضمن 9 دول على مستوى العالم تنتج البيض الخالي من المسببات المرضية.

المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، بمنطقة كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، وهو مقام على مساحة 100 فدان، 90% منطقة عزل، وبدأ العمل به عام 2000، وينتج حاليًا 3 ملايين بيضة سنويًا، بتكلفة استثمارية 295 مليون جنيه، ويضم 3 عنابر بطاقة 3400 طائر للعنبر الواحد، ويجرى التخطيط لإنشاء 6 عنابر جديدة بهدف زيادة الإنتاج إلى 9 مليون بيضة سنويًا.

المشروع يشمل مصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية 200 طن شهريًا، وصوامع لتخزين الأعلاف، إلى جانب وحدات التفريغ بطاقة 8400 بيضة للوحدة، والمعمل المركزي والقسم الوقائي ومركز الصيانة والأقسام الإدارية والمالية ومكتب التصدير، فضلًا عن الفندق الداخلي للعاملين، وغرف التعقيم وفحص العينات، ووحدة بسطرة الأعلاف، ووحدة خزانات المياه ومطعم ونادي اجتماعي.

الرقابة على جودة إنتاج المشروع تتم من خلال ثلاث جهات عالمية بألمانيا وأمريكا وانجلترا، وجهتين محليتين هم معمل الرقابة على الجودة التابع للمشروع ذاته، والمعمل المرجعي للوقاية على الإنتاج الداجني، ويتم تصدير إنتاج المشروع إلى 16 دولة أوروبية وعربية، ويجري التنسيق لفتح أسواق جديدة، كما تناول خطة التوسع فى المشروع، والخطة المستقبلية للقاحات محليًا، ومراحل زيادتها خلال ثلاث سنوات، والغرض منها.

وتستهلك مصر سنويًا 1.5 مليار لقاح للدواجن، كما تُصدّر إلى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها، و32 ألف كتكوت، و3.6 مليون بيضة مائدة، و119 ألف بيضة تفريخ، في إطار جهود الوزارة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير.

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