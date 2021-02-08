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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران»: لجنة لدراسة ملاحظات «المحاسبات» بشأن الطائرات الجديدة (خاص)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:04 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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كشف الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تكليف لجنة برئاسة المستشار القانوني للشركة لدراسة وبحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة الوطنية، ورفع تلك التقاير إلى المسئولين بوزارة الطيران المدني ومصر للطيران لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للصالح العالم لمنظومة الطيران المدني المصري، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها قطاع النقل الجوي المصري.

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أبدى بعض الملاحظات خلال الجمعية العمومية التي عقدت الفترة الماضية لمناقشة الميزانية المالية للشركة الوطنية، وتبين وجود بعض الملاحظات المالية على صفقة شراء 35 طائرة جديدة من مختلف الطرازات عام 2017 بنظام التشغيل الإيجاري لتحديث وتطوير الأسطول الجوي للشركة.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس مصر للطيران، أن الحركة الجوية بالشركة تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الراهنة، مشددا على مشاركة الشركة الوطنية بمبادرة "شتي في مصر" لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا.

تابع زكريا، أن مصر للطيران قامت خلا الفترة القليلة الماضية بعروض تروجية وتسويقية على مختلف رحلاتها الدولية والداخلية لزيادة الحركة الركابية على متن طائراتها، خاصة في ظل تحديث الأسطول الجوي للشركة الوطنية والتوسعات الكبيرة في مختلف قطاعات الشركة، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي.

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