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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة الصومالية ترفض تمديد ولاية الرئيس مع تصاعد خلاف انتخابي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:04 م
المعارضة الصومالية
المعارضة الصومالية
وكالات
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اقترح تحالف لأحزاب المعارضة الصومالية تشكيل مجلس وطني من النواب وزعماء المعارضة والمجتمع
المدني لإدارة البلد بعد انتهاء ولاية الرئيس اليوم الاثنين، دون وجود خطة واضحة لخلافته.

وحذر محلل أمني صومالي من أن فراغ السلطة والانقسامات بين الزعماء السياسيين يعطي دفعة لحركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة في
جزء يسوده هدوء نسبي من البلاد.

وقال تحالف المعارضة إنه سيرفض أي محاولة لتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، واقترح إمكانية أن ينتخب المجلس زعيما انتقاليا يحكم البلاد لحين اختيار النواب رئيسا جديدا.

وأضاف في بيان "نعارض تمديد الولاية والقمع والعنف وتأجيل الانتخابات أكثر من هذا.

"يجب تقديم جدول للانتخابات فورا ودون تأخير مع موعد محدد متفق عليه".

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