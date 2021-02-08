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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار توافد المحامين على لجان الاقتراع بالبحيرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:04 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
البحيرة معوض هويدى
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يواصل المئات من المحامين التوافد على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم انتخابات نقابتي شمال وجنوب البحيرة، والتي يتنافس عليها 4 مرشحين على منصب النقيب و51 مرشحًا على منصب مجلس النقابتين والشباب.

ويتنافس على مقعد النقيب بنقابة شمال البحيرة، كل من عبد المنعم محمد السعيد عبد المنعم عودة، وشهرته عبد المنعم عودة، نقيب المحامين الحالي بشمال البحيرة، وعماد الدين مصيلحي إبراهيم عبد الله، وشهرته عماد مصيلحي.

فيما يتنافس على منصب مقعد الشباب 5 محامين، وهم كل من: أحمد إبراهيم إسماعيل أو خوخة، فتحي صبري فتحي منيسي، مصطفى صباح غريب عبد الرحمن حسان، أحمد السيد زكريا سويدان، إسلام السيد محمد مصطفى البوهي، عضو الشباب الحالي.

ويتنافس على مقعد عضوية النقابة الفرعية بشمال البحيرة على مستوى كل محكمة بنطاق المحافظة، 21 محاميا وهم كل من: رامي أحمد حسن الحديني، أحمد محمد مبروك حسن، دينا هشام محمد الجويلي، علاء فتحي عوض الشاعر، محمد عبد الجواد عبده فيوض، هلال عوض عبيد الديب، أشرف محمد محمد حلقها، رانيا خميس محمد فتح الله ذو الفقار، عبد الحليم يوسف عبد الحليم يوسف زنباع، محمود محمد محمد الشاذلي، هشام سعد عاشور، الهيثم تيسير محمود عثمان، تامر محمد عبد العليم محمد أحمد مجاهد، جابر محمد رفاعي السيد، زكريا السيد زكي خلف الله، عبد السلام عبد السلام محمد التلواني، علي شعبان السيد أبو جهل، فتحي أحمد مصطفي أبو حسن، محمد محمود فتحي الشربيني، مني زغلول منصور أبو زيد، نادر مساعد هيبة مبروك.

وفي انتخابات نقابة جنوب البحيرة، ومقرها محكمة إيتاي البارود الإبتدائية، وتضم محاكم" الدلنجات وايتاي البارود وكوم حمادة ووادي النطرون والرحمانية وأبو المطامير وشبراخيت"، حيث يتنافس علي مقعد النقيب مرشحين وهم كل من:" علاء النحاس ومحمد مهدي أبو زيد".
ويتنافس علي مقعد نقيب الشباب 5 مرشحين وهم كل من:" أيمن عبد الحميد العزب، محمود سعد منصور، محمد عبد الجواد، أسماء القصاص، أكرم يعقوب"، ويتنافس علي عضو مجلس نقابة جنوب البحيرة 20 مرشحًا وهم كل من:" أحمد السعيد عبد العزيز، حمد عبد الهادي أبو مندور، مصطفي فرج البرهومي، عصام أحمد الحموري، يوسف فتحي المهداوي أبو شوشة، هشام موسي بطور، إبراهيم جودة، جمال شعت، محمد علي عيسي، وليد يسري، محمود سبيب، عطية بريك، إسماعيل جمال، محمد نوفل، عمرو عيسي، حمدي جمعة، حسن الجبالي، هاني محسن، أحمد منصور، أيمن راشد، محمد عبد الوهاب عيسي، أمير الخرادلي".

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