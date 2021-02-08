سنغافورة تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا بدون وفيات

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الاثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 59 ألفًا و721 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تتضمن حالتين مجتمعيتين و20 حالة وافدة من الخارج.وأكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 29، بينهم 15 مصابًا توفوا لأسباب أخرى.