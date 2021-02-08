أحمد حلمي يعتذر عن الموسم الثاني من «نجوم صغار»

اعتذر الفنان أحمد حلمي، عن تقديم الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "نجوم صغار، والذي يتم عرضه على شاشة MBC.وقال مصدر من داخل القناة لـ "الدستور"، أن اعتذار أحمد حلمي عن البرنامج جاء بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية وليس بسبب خلافات مادية كما أشيع، مضيفا أن القناة تستعد لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج عقب انتهاء برنامج" انت مين" وذلك في شهر مارس المقبل.ومن المقرر أن يقدم الموسم الثاني لاعب كرة القدم السابق ياسر القحطاني، الذي يخوض تجربة التقديم للمرة الأولى.وكانت شبكة " mbc" قد أعلنت عن التحضير للموسم الثاني منذ شهرين تقريبًا، واستقبال طلبات الأطفال الذين يرغبون في المشاركة بالبرنامج.و برنامج "نجوم صغار" هو النسخة العربية من البرنامج الأميركي "Little Big Shots"، وهو البرنامج الترفيهي الأكثر مشاهدة في أمريكا عام 2016، حيث عرض الموسم الأول منه، وعرض منه خمسة مواسم وقدمه ستيف هارفي.