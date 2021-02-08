بعد حريق عقار فيصل.. حملات بالجيزة لضبط المخازن دون ترخيص

واصل ضباط مباحث التموين، إعداد الحملات الأمنية، لمواجهة حالات الغش التجاري، وضبط المتورطين بحيازة منتجات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، وأسفرت حملة عن تحرير 64 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت دون ترخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.وأعدت مديرية أمن الجيزة عدة حملات أمنية مكثفة، لاستهداف المخازن التى يتم إدارتها بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على إدارتها، خاصة بعد نشوب حريق بمخزن ومصنع غير مرخص، تسبب في احتراق عقار فيصل، الذى استمر عدة أيام.