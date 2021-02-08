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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورات تدريبية لرفع قدرات القيادات الشابة في «الري»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:00 م
دورات تدريبية
دورات تدريبية
وائل القمحاوى
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اختتمت عدة دورات تدريبية مختلفة لرفع مستوى وقدرات العاملين في وزارة الموارد المائية والري، الإثنين، والتى نظمها قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، فى المقر الرئيسي وعدة فروع بالمحافظات، تضمنت دورة برنامج القيادات الشابة الهندسية، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، وبرنامج الموظف الرقمي ICDL، وبرنامج Primavera  المستوى الأول، وبرنامج اللغة الاإجليزية محادثة (Online)، وبرنامج Ms-Word، واللغة الإنجليزية المستوى الخامس بفرع المنيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، دعم بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية في إعداد دراسات الجدوى والتسويق والتوزيع الأمثل للموارد، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية التي تدعم القيادات الشابة والمتوسطة وخاصة فى مجال إجراءات الضبطية القضائية والحجز الإداري وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية وقانون التعاقدات.

تأتى الدورات التدريبية للمجموعات ضمن أنشطة مشروع تطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه ورفع مستوى العاملين، بجانب نشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزي والمحلي، وتنفيذ برامج تنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لتحسين الأداء لكافة العاملين بالوزارة.

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