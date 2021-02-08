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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين العرب»: 4.6% معدل نمو سنوي لسوق الإنشاءات في إفريقيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:59 م
مالك دنقلا
مالك دنقلا
علا العلاف
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أعلن الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، ورئيس اتحاد المقاولين السوادنين الأسبق، وعضو لجنة التشييد والبناء، أنه من المتوقع أن يسجل سوق الإنشاءات في إفريقيا معدل نمو سنوي يصل لنحو 4.6% خلال الفترة من 2019-2024.

وقال «دنقلا» فى تصريحات لـ«الدستور» إن حجم الارتفاع يرجع إلى الفوائد المتراكمة أو المزايا التى توافرها الموارد الطبيعية الضخمة وفرص الاستثمار الضخمة في الطاقة والبنية التحتية، والعمالة الرخيصة، وسوق المستهلك سريع النمو، كما أن هناك بيئة عمل مفيدة تتضمن سياسات تنمية اقتصادية مواتية وأسعار سلع متصاعدة بالإضافة إلى استمرار التقدم في مكافحة الفساد وتبني حكومات ديمقراطية.

وأشار رئيس اتحاد المقاولين السودانيين الأسبق، إلى تنفيذ 482 مشروعًا بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر تم البدء في تنفيذها بحلول 1 يونيو 2018 تبلغ قيمة الإجمالية لهذه المشاريع 471 مليار دولار، وضاعف إجمالي قيمة المشروع تقريبًا مقارنة بعام 2017 بقيمة 210 مليار دولار.

وأضاف عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن شمال القارة السمراء يستحوذ على النصيب الأكبر فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنفيذها شركات المقاولات حيث بلغ عدد المشروعات نحو 139 مشروعًا بنسبة نمو 31.5% بقيمة أجمالية تصل 148.3 مليار دولار.

وكشف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها أكبر عدد من المشاريع مع 46 مشروعًا (9.5% من المشاريع في القارة) بالإضافة إلى معظم المشاريع من حيث القيمة بقيمة 79.2 مليار دولار بنسبة 17% من قيمة المشروعات المطروحة بالقارة وتحتل مرتبة على الدول جنوب إفريقيا ونيجيريا على التوالى.

وأكد أن قطاع النقل ياتي فى المرتبة الثانية لتنفيذ المشروعات القومية حيث يمتلك القطاع تنفيذ 186 مشروعًا بنسبة 22.7٪ من إجمالي قيمة المشروع، يليه مشاريع الطاقة والطاقة بنسبة 24.4 من إجمالي قيمة المشروع.

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