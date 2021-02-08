إصابة 3 أشخاص في حادث «توك توك» بأسوان

وقع حادث انقلاب «توك توك» بمطلع الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب «توك توك» بمطلع الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.