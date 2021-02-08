ياسمين فؤاد: دمج البعد البيئي هدف أساسي لوزارة البيئة

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بيان إنجازات وزارتها في برنامج الحكومة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة احسام عوض الله، وجاوبت الوزيرة خلال الاجتماع على شواغل النواب في عدد من الملفات البيئية.وأكدت فؤاد، أن العمل على دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية أصبح هدفا أساسيا لوزارة البيئة، بالإضافة إلي الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، واستعرضت بعض جهود وزارة البيئة ومنها التفتيش البيئي على 15 ألف منشأة صناعية خلال عامين، كما نجحت وزارة البيئة فى إدارة ملف الحد من السحابة السوداء والسيطرة عليها خاصة خلال الموسمين الماضيين.وأشارت الوزيرة إلى دور وزارة البيئة في السعي لإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات، وفكرة إنشاء مراكز خدمة، حيث قامت بوضع مخططات لمنظومة إدارة المخلفات في27 محافظة، كما نجحت في الدفع بإقرار تعريفة تحويل المخلفات الي طاقة، للبدء في دخول مصر هذا المجال وأثره على إنجاح منظومة المخلفات.وأضافت وزيرة البيئة، أن إصدار أول قانون للمخلفات يقوم بالفصل بين الجهات ويحدد الأدوار بشكل واضح، كان خطوة فارقة في مسار المنظومة، وتعمل الوزارة حاليا على الخروج باللائحة التنفيذية له للنور قبل شهر مايو القادم، والتي سيتم مراجعتها أولا مع البرلمان.وجاوبت فؤاد على شواغل النواب خلال الاجتماع في عدد من الموضوعات البيئية، ومنها تطوير الطرق المؤدية إلى المحميات الطبيعية وزيادة الخدمات السياحية حولها باعتبارها موردا هاما لمصر، وإصدار خريطة بيئية، وتعظيم دور وزارة البيئة وأن تكون قرارتها ملزمة لكافة الجهات، وتعميم تجربة الدراجات التشاركية للمساهمة في الحد من تلوث الهواء.كما تقدم النواب بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الدؤوبة في الارتقاء بالبيئة المصرية، وسرعة استجابتها لحل المشكلات البيئية، حيث أشاد النائب ناصر عطية بجهودها الواضحة وخاصة الاستجابة السريعة بزيارة البحر الأحمر والاستماع الي مشاكل الصيادين والعمل علي إيجاد حلول لها، كما طالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة أن يتم تعميم مشروع البيوجاز على مستوى أكبر بعد نجاح إطلاقه، وتقدم النائب عيد حماد بالشكر إلى الوزيرة لاستجابتها السريعة في ملف مصانع الأسمنت بحلوان، فور مناقشة هذا الموضوع بالاجتماع السابق، وحول مقلب المخلفات بمدينة 15 مايو، وقامت بتكليف لجنة للمعاينة ومخاطبة محافظة القاهرة.