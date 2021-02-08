جنات تحيي حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

تحيى الفنانة جنات حفلا غنائيا، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشاركها في الحفل كل من المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، وذلك ضمن حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.يذكر أن آخر ألبوم جنات كان"أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية وتعاونت من خلاله جنات مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، وكان من الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.