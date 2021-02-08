وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد فعاليات برنامج تحدي الدروس الخصوصية

شهد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمنفذ بالمركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وقال وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يهدف لتنفيذ مراجعات نهائية للمنهج الدراسى بالمواد المختلفة للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.حيث وجه النيلي كلمته للطلاب بخالص أمنياته لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لهم وبما يضمن تأهيلهم وإعدادهم لإمتحانات الفصل الدراسى الأول، ويحاضر بالبرنامج نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسيةمشيرا إلى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث لا يتم دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم.وفى ختام كلمته وجه الدكتور النيلى خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل والمعلمين المشاركين فى تنفيذ البرنامج والذى لاقى إستحسان الجميع وخاصة أولياء الأمور والطلاب.