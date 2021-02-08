البابا يلبى أمنية طفلة من نجع حمادي للقائه بالمقر الباباوي

لبى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمنية إحدى الموهوبات في مجال الترانيم القبطية، من براعم النشء القبطي في إيبارشية نجع حمادي، بلقائه.و كشف جورج أديب، المصور وأحد منظمي الحفلات بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن تفاصيل لقاء الطفلة "رانسي رأفت" بالبابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مقره الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.وقال "أديب" إن الطفلة كانت في استضافة إحدى القنوات التابعة للكنيسة القبطية، وفي ختام اللقاء تحدثت عن عدة أمنيات لها، فوضعت على رأس قائمة أمنياتها لقاء البابا تواضروس الثاني، وهو ما وصل للبابا ورحب به.وأشار "أديب" إلى أن حديث البابا مع "رانسي" تطرق إلى العديد من النواحي، كما اشتمل على أدائهال لترانيم وألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إشارة إلى أن البابا قام بتشجيعها، هي وأسرتها لتنمية موهبتها.