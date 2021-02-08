كسر مفاجئ في ماسورة يتسبب في قطع المياه بمنطقة ميدان الأزهر بأسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة أعمال إصلاح ماسورة المياه بنفق الأزهر بمنطقة ميدان أسماء الله الحسني بمدينة أسيوط إثر كسر مفاجئ بالماسورة موجهًا بسرعة الإنتهاء من إصلاح الماسورة وإزالة الآثار المترتبة عن الكسر وتسوية الطريق وتسيير حركة المرور بطريقة سلسة ومنظمة.كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد وقوع كسر مفاجئ لخط مياه يمر بنفق الأزهر ناحية ميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الوليدية صباح اليوم "الإثنين" مما أدى إلى تجمع كميات من المياه بالمنطقة وعلى الفور تم تكليف رئاسة حي شرق وحي غرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وكافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم كما توجه السكرتير المساعد ومسئولي الحماية المدنية ومهمات السلامة والصحة المهنية وفريق متخصص في أعمال الصيانة إلى موقع الماسورة وتم غلق المحابس وقطع المياه والدفع بالمعدات اللازمة وسيارات كسح لشفط المياه من المنطقة في محاولة للسيطرة على تدفق المياه من مكان الكسر والعمل على إصلاح خط المياه واحتواء الموقف كما تم تكليف إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ومنع الزحام لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.